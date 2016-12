Ligi Kuu soka Tanzania bara imeendelea tena leo December 28 kwa Dar es Salaam Young Africans kuendelea na harakati zake za kutetea taji lake la Ligi Kuu soka Tanzania bara kwa kuikaribisha Ndanda FC katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Yanga ambao wamekuwa na rekodi sawa na Ndanda FC kwa mechi 5 zilizopita, Yanga […] The post Baada ya kufungana kwa rekodi na Ndanda FC kwa michezo mitano, leo Yanga imepata ushindi appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

