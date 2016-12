Klabu ya Azam FC leo December 28 2016 imetangaza maamuzi ambayo hayakutarajiwa na wengi ya kuamua kuwafuta kazi makocha wake kutokea Hispania, Azam FC imewafuta kazi makocha wake waliokuwa wanaunda benchi la ufundi wakiongozwa na Zeben Hernandes. Uamuzi wa Azam FC kuwafuta kazi makocha hao umefikiwa na uongozi wa klabu hiyo baada ya kutoridhishwa na […] The post Azam FC imewafuta kazi makocha wake kutokea Hispania appeared first on millardayo.com....

