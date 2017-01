Kwenye list ya wasanii ambao wameufungua mwaka 2017 Madee nae anaingia kwenye list hii baada ya leo kuitambulisha singo yake mpya inayoitwa Hela,imefanywa MJ Records na Producer wa Singo hii anaitwa Daxo Chali,unaweza kuisikiliza hapa mtu wangu. Uliisikia mipango ya Madee kwa mwaka uliopita wa 2016?Aliisema hapa. The post AudioMPYA : ‘Hela’ ya Madee imenifikia mtu wangu unaweza kuisikiliza hapa.. appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News