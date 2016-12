Hakuna anaebisha kwamba kadri time inavyosogea ndio muziki wa Bongofleva unazidi kuwashika hata waliokua hawashikiki na ndio maana sasa hivi sio ajabu kumkuta mtu mzima anausikiliza. AyoTV na millardayo.com zinakusogezea Wanasiasa 6 wa Tanzania wakitaja nyimbo zao bora za bongofleva kwa mwaka 2016, bonyeza play hapa chini uwasikie wenyewe…. VIDEO: Ulikosa kuona Alikiba alivyotumbuiza Mombasa […] The post AUDIO: Wanasiasa 6 wa Tanzania wataja nyimbo zao bora za bongofleva kwa mwaka 2016 appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News