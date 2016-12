Kupitia Interview iliyofanywa ndani ya XXL ya Clouds FM aamehojiw meneja Mubenga ambaye aliwahi kuwa meneja wa star mwimbaji Ommy Dimpoz na amefunguka juu ya sababu zilizopelekea kuachana kufanya kazi kama meneja wa mwimbaji huyo pamoja na taarifa zilizopo mtaani kwamba wana ugomvi wa kuchukuliana mwanamke. Kwa mujibu wa Mubenga amesema kuwa sio kweli kwamba […] The post AUDIO: Kilichosababisha Ommy Dimpoz na meneja Mubenga watofautine appeared first on millardayo.com....

