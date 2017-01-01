ANALYSIS: awmakers ought to express social ideals in a clear language
The civil service personifies conservation as a social ideal and conservatism as a doctrine of rule....
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Published By: The Citizen - Today
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