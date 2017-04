Inawezekana mwaka 2017 ukawa ndio mwaka mgumu kuliko yote kwa Arsenal katika kipindi cha miaka 20 kutokana na mwenende wa timu hiyo, mashabiki wa Arsenal kwa sasa wamekuwa wakitaniwa kufuatia matokeo mabovu ya timu yao. Mashabiki wengi wao wa Arsenal wanashinikiza kocha Arsene Wenger aondoke kutokana na timu hiyo kwa zaidi ya miaka 10 imekuwa […] The post Alichokiandika Madee kuhusu kuishabikia Arsenal appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

