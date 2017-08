ALI KIBA AVUNJA REKODI YA DIAMOND PLATNUMZ

NA MWANDISHI WETU VIDEO mpya ya msanii wa Bongo Fleva, Ali Kiba, inayoitwa Seduce Me, imevunja rekodi kwa kutazamwa na watu zaidi ya milioni 1 kwa saa 38 toka alipoiachia kwenye akaunti yake ya Vevo Ijumaa iliyopita. Mwimbaji huyo mahiri anakuwa amevunja rekodi aliyokuwa anaishikilia Diamond Platnumz ambayo aliiweka mwaka jana kupitia wimbo wake wa Kidogo, aliowashirikisha P Square ambao ndani ya siku nne ulikuwa umefikisha watazamaji milioni 1. “Ahsanteni sana. Thank you for the love, i couldn’t be more blessed and favoured. You mean a lot to me and...

read more...

Published By: Bingwa - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News