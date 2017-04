Beki wa kati wa wekundu Msimbazi Simba leo Jumapili ya April 9 2017 taarifa zilizotolewa kutoka katika kamati ya saa 72 ni kuwa amesimamishwa kuendelea kucheza mechi za VPL na kamti hiyo hadi tuhuma zake za kumpiga ngumi George Kavilla zitakapotolewa maamuzi na kamati ya nidhamu ya TFF. Abdi Banda anatuhumiwa kumpiga ngumi George Kavilla […] The post Abdi Banda wa Simba amesimamishwa appeared first on millardayo.com....

