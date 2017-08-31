2018 World Cup: Uganda stun Egypt 1-0 as Guinea beat Libya

2018 World Cup: Emmanuel Okwi scores the only goal in Kampala as Uganda beat Egypt 1-0 in a Group E qualifier as Guinea beat Libya 3-2 in Group A in Conakry....

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Published By: BBC News Africa - Today

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