Staa wa Bongofleva kutoka kundi la Weusi ambalo limekuwa linafanya vizuri Bonta leo April 13, 2017 kupitia kipindi cha XXL ya Clouds amezungumzia juu ya kutoonekana mara kwa mara kundini. Bonta haonekani kwenye kundi la WEUSI kama wafanyavyo Nikki wa Pili, Joh makini na Gnako na hajasita kulisemea hilo akisema amekuwa mbali kutokana na majukumu ambayo yanamfaya awe mbali […] The post “Weusi siyo kama bendi ya Dansi” – Bonta appeared first on millardayo.com....

