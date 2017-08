“Sijaathirika peke yangu na Seduce Me” – Wema Sepetu

Miss Tanzania 2006 ambaye pia ni mwigizaji wa Filamu kutoka Bongomovie Wema Sepetu ni miongoni mwa mastaa wa Bongo ambao wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu wimbo mpya wa mwimbaji Alikiba ‘Seduce Me’ ambao ameutambulisha August 25, 2017. Kupitia Instagram yake Wema Sepetu ameandika maneno haya>>>”I have something to tell Alikiba… Baba Tunashukuru kwa Mziki mzuri, […]...

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News